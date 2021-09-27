СБУ викрило співпрацю Конструкторського бюро Дніпра з окупаційною владою Криму

Служба безпеки України викрила Конструкторське бюро (КБ) в Дніпрі, яке тісно співпрацювало з окупаційною владою Криму та на замовлення Росії модернізувало енергетичну інфраструктуру півострова.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними спецслужби, КБ прикривалося у своїй діяльності афілійованими підприємствами з РФ і отримувало контракти від російського уряду. Саме підставні компанії брали участь у тендерах і підписували угоди. Вартість тільки одного з контрактів склала близько $3,5 млн. Встановлено, що КБ вело роботи на Сімферопольській теплоелектроцентралі, Камиш-Бурунській ТЕЦ і на ТЕЦ Сакських теплових мереж.

СБУ провела обшуки в офісному приміщенні КБ і за адресами мешкання підозрюваних посадових осіб. Вилучено технічну документацію, платіжні картки російських банків, а також печатки афілійованих російських компаній.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 110-2 КК проводиться низка експертиз. Фігурантам готують підозри.