СБУ разоблачило сотрудничество Конструкторского бюро Днепра с оккупационной властью Крыма

Служба безопасности Украины разоблачила Конструкторское бюро (КБ) в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма и по заказу России модернизировало энергетическую инфраструктуру полуострова.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, КБ прикрывалось в своей деятельности аффилированными предприятиями из РФ и получало контракты от российского правительства. Именно подставные компании участвовали в тендерах и подписывали соглашения. Стоимость только одного из контрактов составила около $3,5 млн. Установлено, что КБ вело работы на Симферопольской теплоэлектроцентрали, Камыш-Бурунской ТЭЦ и на ТЭЦ Сакских тепловых сетей.

СБУ провела обыски в офисном помещении КБ и по адресам проживания подозреваемых должностных лиц. Изъяты техническая документация, платежные карты российских банков, а также печати аффилированных российских компаний.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 УК проводится ряд экспертиз. Фигурантам готовят подозрения.