У МОЗ пояснили, за яких умов видаватимуть довідки про протипоказання до вакцинації від коронавірусу

Українцям видаватимуть довідки про неможливість завершити вакцинацію від коронавірусу, якщо після першої дози вони почуватимуться погано чи матимуть специфічні симптоми.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Будь-які випадки анафілаксії чи анафілактична гостра реакція впродовж 30 хвилин після введення препарату можуть бути протипоказанням до завершення циклу вакцинації. Такій особі може бути видана довідка про те, що вона отримала одну дозу і друга їй протипоказана», — розповів він.

Водночас Кузін зазначив, що лікар може рекомендувати такому пацієнту інший тип вакцини для отримання другого щеплення.