В Минздраве объяснили, при каких условиях будут выдавать справки о противопоказаниях к вакцинации от коронавируса

Украинцам будут выдавать справки о невозможности завершить вакцинацию от коронавируса, если после первой дозы они почувствуют себя плохо или будут иметь специфические симптомы.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью «РБК-Украина».

«Любые случаи анафилаксии или анафилактическая острая реакция в течение 30 минут после введения препарата могут быть противопоказанием к завершению цикла вакцинации. Такому человеку может быть выдана справка о том, что он получил одну дозу и вторая ему противопоказана», — рассказал он.

В то же время Кузин отметил, что врач может рекомендовать такому пациенту другой тип вакцины для получения второй прививки.