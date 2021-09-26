На Індію насувається потужний циклон «Гулаб», влада оголосила евакуацію місцевих мешканців

На Індію насувається потужний тропічний шторм «Гулаб», у східному штаті Одіші почали евакуацію місцевого населення.
Про це повідомляє метеорологічний департамент Індії (IMD).
За даними фахівців, циклон утворився над Бенгальською затокою в суботу, 25 вересня, оголошено штормове попередження.
Наразі вже скасовані або змінені маршрути потягів на східному узбережжі.
Метеорологічні служби повідомляють, що циклон вдарить між містами Гопалпур (Одіші) і Калінгапатнам (Андхра-Прадеш) у неділю ввечері. Швидкість вітру сягатиме 100 км/год. У деяких районах очікуються сильні дощі.
Місцева влада вже розгорнула два десятки рятувальних груп.
- 23 серпня внаслідок повені в Середньому Теннессі (США) загинули щонайменше 22 людини. Ще близько півсотні людей вважаються зниклими безвісти.
- 25 липня на Філіппінах через сильні зливи і тайфун «Ін-фа» у столиці Манілі та сусідніх провінціях сталася повінь. Постраждали райони, в яких проживають понад 13 мільйонів осіб. Відомо про одного загиблого і десятки поранених.
- У Бельгії після руйнівних повеней майже девʼять тисяч людей потребують принаймні тимчасового нового житла, а загальна вартість відбудови постраждалого регіону сягає €2 мільярдів.