На Индию надвигается мощный циклон «Гулаб», власти объявили эвакуацию местных жителей

На Индию надвигается мощный тропический шторм «Гулаб», в восточном штате Одиши начали эвакуацию местного населения.
Об этом сообщает метеорологический департамент Индии (IMD).
По данным специалистов, циклон образовался над Бенгальским заливом в субботу, 25 сентября, объявлено штормовое предупреждение.
Сейчас уже отменены или изменены маршруты поезда на восточном побережье.
Метеорологические службы сообщают, что циклон ударит между городами Гопалпур (Одиши) и Калингапатнам (Андхра-Прадеш) в воскресенье вечером. Скорость ветра будет достигать 100 км/ч. В некоторых районах ожидаются сильные дожди.
Местные власти уже развернула два десятка спасательных групп.
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