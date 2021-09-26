На Индию надвигается мощный циклон «Гулаб», власти объявили эвакуацию местных жителей

Об этом сообщает метеорологический департамент Индии (IMD).

На Индию надвигается мощный тропический шторм «Гулаб», в восточном штате Одиши начали эвакуацию местного населения.

По данным специалистов, циклон образовался над Бенгальским заливом в субботу, 25 сентября, объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас уже отменены или изменены маршруты поезда на восточном побережье.

Метеорологические службы сообщают, что циклон ударит между городами Гопалпур (Одиши) и Калингапатнам (Андхра-Прадеш) в воскресенье вечером. Скорость ветра будет достигать 100 км/ч. В некоторых районах ожидаются сильные дожди.

Местные власти уже развернула два десятка спасательных групп.