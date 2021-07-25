На Филиппинах ливни вызвали наводнение. Эвакуировано более 15 тысяч человек

На Филиппинах из-за сильных ливней и тайфуна Ин-фа в столице Маниле и соседних провинциях произошло наводнение.
Об этом сообщает The Guardian.
Потоп затронул районы, в которых проживает более 13 млн человек. Известно об одном погибшем и десятках раненых. В соседнем со столицей городе Марикина в центры эвакуации перебрались более 15 тысяч человек — в городе из берегов вышла река.
Во всей провинции Нуэва-Виская затруднено транспортное сообщение. Власти привлекли к помощи армию.
Параллельно с этим власти пытаются предотвратить превращение эвакуационных лагерей в эпицентры заражения коронавирусом. В первую очередь лагеря оборудуют с учетом соблюдения социального дистанцирования, но их все равно пока не хватает.
- На этой неделе сильнейшие наводнения произошли в Индии, где погибли по меньшей мере 110 человек, в Турции и в Китае — там наводнение унесло жизни 33 человек.
- Неделей ранее от наводнения пострадали Германия, Бельгия, Нидерланды и Австрия. Погибли более 300 человек.