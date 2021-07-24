В Индии из-за наводнения и оползня погибли по меньшей мере 110 человек

В Индии в западном штате Махараштра в результате оползня и затоплений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 110 человек. Об этом сообщает BBC.

В штате зафиксировали самый сильный июльский дождь за последние десятилетия. Спасательные команды эвакуируют выживших. Один прибрежный район полностью отрезало — в этом районе упали мосты и башни мобильной связи. Власти попросили жителей подняться на крыши домов, откуда их могут увидеть спасатели на вертолетах.

Глава штата Удхав Теккерей созвал экстренное совещание, на котором попросил чиновников помочь пострадавшим. Для оказания помощи в прибрежные районы направлены военно-морские силы Индии и аварийные службы.

Проливные дожди в столице штата городе Мумбаи не редкость. Город переживает наводнения ежегодно во время сезона муссонов, но в последние годы интенсивность дождей увеличилась. Многие факторы способствуют наводнениям, но эксперты говорят, что изменение климата из-за глобального потепления вызывает такие экстремальные дожди. Синоптики прогнозируют, что проливные дожди будут идти еще в течение нескольких следующих дней.

Ливни в Индии начались 22 июля. В первый день непогоды дожди шли 24 часа, тогда уровень воды повысился до отметки в 3,5 метра. Однако такое наблюдается не только в Индии: за последние две недели наводнение фиксируют в Японии, Турции, Китае, Германии, Швейцарии, Бельгии, Нидерландах и в Люксембурге. Повсюду это сопровождается погибшим. В Украине также на этой неделе прошли ливни: 19 июля из-за дождя затопило Киев, 22 июля — Одессу, однако обошлось без погибших.