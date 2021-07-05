В Японии после оползня 80 человек пропали без вести. Трое погибли

В результате оползня в японском городе Атами 80 человек пропали без вести. Уже два дня ни родственники, ни власти не могут их найти.

Об этом пишет Reuters.

Официально известно о трех погибших, количество пропавших без вести сократилось со 113 до 80. На месте стихийного бедствия работают около 1,5 тысячи спасателей.

Представитель городских властей сообщил, что дожди пока прекратились, но вскоре прогнозируется их усиление, поэтому возможны новые оползни.

Напомним, 3 июля в городе Атами, что в префектуре Сидзуока, сошел селевой оползень. Волна грязи с обломками покатилась по улицам, уничтожая дома на своем пути.

По данным местных властей, селевой оползень на юго-западе от Токио разрушил более 10 домов. Его спровоцировали проливные дожди, которые накануне фиксировали по всему региону.