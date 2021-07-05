Потоп в аннексированном Крыму: вода подтопила более 100 объектов и разрушила пять домов, есть погибшие и пострадавшие

Из-за сильных ливней в аннексированном Крыму снова произошло наводнение. Вода подтопила более 100 объектов, а пять жилых домов разрушила полностью.

Об этом сообщают представители оккупационных администраций.

«Выявлено 108 объектов в зоне подтопления. Из них 104 — жилые, пять индивидуальных домов восстановлению не подлежат, они полностью разрушены. Четыре объекта — это нежилые помещения: пожарная станция, психоневрологический диспансер и два коммерческих объекта», — рассказал «вице-премьер» Крыма Евгений Кабанов.

Он также сообщил, что в ряде поселков возле Бахчисарая эвакуировали людей.

Чуть позже Кабанов также рассказал о пострадавших и погибших в результате непогоды. По его словам, на юго-западе полуострова погибла женщина. В СМИ пишут, что ее смыло селевым потоком. Одна женщина пострадала и находится в больнице, еще одна пропала без вести.