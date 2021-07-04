В оккупированном Крыму новое наводнение. Селевой поток подтопил более 50 жилых домов — людей эвакуируют

В оккупированном Россией Крыму в результате проливных дождей произошло новое наводнение. В Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома.

Об этом сообщает так называемое «министерство чрезвычайных ситуаций РФ» в Крыму.

Там отчитываются, что в результате сильных дождей подтопило два подвальных помещения жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе, а в селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока.

А вот в населенном пункте Куйбышево прошла волна воды, которая подтопила более 50 домов — местных жителей эвакуируют.

Напомним, в Ялте в период с 16 по 18 июня обильные осадки подтопили 426 придомовых территорий. Один человек в результате наводнений погиб.

Зарегистрированный ущерб после наводнения в оккупированном Россией Крыму составил более 70 миллионов гривен.