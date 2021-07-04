В оккупированном Крыму новое наводнение. Селевой поток подтопил более 50 жилых домов — людей эвакуируют

В оккупированном Россией Крыму в результате проливных дождей произошло новое наводнение. В Бахчисарайском и Красногвардейском районах подтопило жилые дома.
Об этом сообщает так называемое «министерство чрезвычайных ситуаций РФ» в Крыму.
Там отчитываются, что в результате сильных дождей подтопило два подвальных помещения жилых многоквартирных домов в Красногвардейском районе, а в селе Соколиное Бахчисарайского района произошел сход селевого потока.
А вот в населенном пункте Куйбышево прошла волна воды, которая подтопила более 50 домов — местных жителей эвакуируют.
Напомним, в Ялте в период с 16 по 18 июня обильные осадки подтопили 426 придомовых территорий. Один человек в результате наводнений погиб.
Зарегистрированный ущерб после наводнения в оккупированном Россией Крыму составил более 70 миллионов гривен.
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.
- Украина, Европейский Союз, Соединенные Штаты и ни одна из цивилизованных стран не признали результаты голосования на этом «референдуме» и ввели санкции против России.