В окупованому Криму нова повінь. Селевий потік підтопив понад 50 житлових будинків — людей евакуюють

В окупованому Росією Криму внаслідок проливних дощів сталася нова повінь. У Бахчисарайському та Красногвардійському районах підтопило житлові будинки.

Про це повідомляє так зване «міністерство надзвичайних ситуацій РФ» у Криму.

Там звітують, що у результаті сильних дощів підтопило два підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі, а в селі Соколине Бахчисарайського району стався схід селевого потоку.

А от у населеному пункті Куйбишеве пройшла хвиля води, яка підтопила понад 50 будинків — місцевих жителів евакуюють.

Нагадаємо, в Ялті у період з 16 до 18 червня рясні опади підтопили 426 прибудинкових територій. Одна людина унаслідок повеней загинула.

Зареєстрований збиток після повені в окупованому Росією Криму становить понад 70 мільйонів гривень.