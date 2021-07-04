В окупованому Криму нова повінь. Селевий потік підтопив понад 50 житлових будинків — людей евакуюють

В окупованому Росією Криму внаслідок проливних дощів сталася нова повінь. У Бахчисарайському та Красногвардійському районах підтопило житлові будинки.
Про це повідомляє так зване «міністерство надзвичайних ситуацій РФ» у Криму.
Там звітують, що у результаті сильних дощів підтопило два підвальні приміщення житлових багатоквартирних будинків у Красногвардійському районі, а в селі Соколине Бахчисарайського району стався схід селевого потоку.
А от у населеному пункті Куйбишеве пройшла хвиля води, яка підтопила понад 50 будинків — місцевих жителів евакуюють.
Нагадаємо, в Ялті у період з 16 до 18 червня рясні опади підтопили 426 прибудинкових територій. Одна людина унаслідок повеней загинула.
Зареєстрований збиток після повені в окупованому Росією Криму становить понад 70 мільйонів гривень.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати і жодна цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.