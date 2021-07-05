Потоп в анексованому Криму: вода підтопила понад 100 об’єктів і зруйнувала п’ять будинків, є загиблі та постраждалі

Через сильні зливи в анексованому Криму знову сталася повінь. Вода підтопила понад 100 об’єктів, а п’ять житлових будинків зруйнувала повністю.
Про це повідомляють представники окупаційних адміністрацій.
«Виявлено 108 обʼєктів у зоні підтоплення. З них 104 — житлові, пʼять індивідуальних будинків відновленню не підлягають, вони повністю зруйновані. Чотири обʼєкти – це нежитлові приміщення: пожежна станція, психоневрологічний диспансер і два комерційні обʼєкти», — розповів «віцепрем’єр» Криму Євген Кабанов.
Він також повідомив, що з низки селищ біля Бахчисараю евакуювали людей.
Згодом Кабанов розповів також про постраждалих і загиблих унаслідок негоди. За його словами, на південному заході півострова загинула жінка. У ЗМІ пишуть, що її змило селевим потоком. Одна жінка постраждала і перебуває в лікарні, ще одна зникла безвісти.
- Нагадаємо, в Ялті з 16 до 18 червня рясні опади підтопили 426 прибудинкових територій. Одна людина унаслідок повеней загинула.
- Зареєстрований збиток після повені в окупованому Росією Криму перевищує 70 мільйонів гривень.