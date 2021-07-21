В Бельгии из-за наводнения почти девять тысяч человек остались без крыши над головой

В Бельгии почти девять тысяч людей нуждаются по крайней мере во временном новом жилье после разрушительных наводнений, а общая стоимость восстановления пострадавшего региона достигает двух миллиардов евро.
Приблизительно в 65 миллионов евро оценивают только восстановление газопроводов и электросети, сообщает Le Soir.
Без света до сих пор остаются 10 тысяч частных домов, около 10,5 тысячи — без газа, более 1,6 тысячи семей в своих домах не имеют доступа к воде.
Количество людей, судьба которых неизвестна, уменьшилось со 116 до 53. Остальные 63 нашлись живыми.
Всего погиб 31 человек. Накануне страна почтила их память минутой молчания. В это время на минуту остановился также весь общественный транспорт.
Сейчас уже постепенно восстанавливается связь, но мобильный интернет работает очень медленно.
Также сообщают о случаях мародерства в провинциях Льеж и Намюр, задержанных обещают наказывать по всей строгости закона.
Наводнения, вызванные обильными дождями, затронули также ряд регионов Нидерландов, Франции, Австрии и Швейцарии. В общем непогода в Западной Европе унесла жизни почти 200 человек.
- Наводнения в Бельгии начались в ночь с 14 на 15 июля. Их называют самыми сильными с начала века. За 15 июля выпала полуторамесячная норма осадков. В Германии ливни начались 12 июля. Больше всего пострадали регионы возле границ со странами Бенилюкса.