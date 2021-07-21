У Бельгії через повінь майже девʼять тисяч людей залишилися без даху над головою

У Бельгії майже девʼять тисяч людей потребують принаймні тимчасового нового житла після руйнівних повеней, а загальна вартість відбудови постраждалого регіону сягає двох мільярдів євро.

У близько 65 мільйонів євро оцінюють лише відбудову газопроводів та електромережі, повідомляє Le Soir.

Без світла досі залишаються 10 тисяч приватних будинків, близько 10,5 тисячі — без газу, понад 1,6 тисячі родин у своїх помешканнях не мають доступу до води.

Кількість людей, доля яких невідома, зменшилась зі 116 до 53. Решта 63 знайшлися живими.

Загалом загинула 31 людина. Напередодні країна вшанувала їхню пам’ять хвилиною мовчання. У цей час на хвилину зупинився також весь громадський транспорт.

Наразі уже поступово відновлюється зв’язок, але мобільний інтернет працює дуже повільно.

Також повідомляють про непоодинокі випадки мародерства у провінціях Льєж та Намюр. Затриманих обіцяють карати за всією суворістю закону.

Повені, викликані рясними дощами, торкнулися також низки регіонів Нідерландів, Франції, Австрії та Швейцарії. Загалом негода у Західній Європі забрала життя майже 200 людей.