В Турции сильные ливни вызвали наводнение, несколько провинций и городов подтопило

В Турции из-за сильных ливней на северо-востоке страны начались наводнения. Они затронули провинции Ризе и Артвин.
Об этом пишет Hurriyet.
Сейчас продолжается поисково-спасательная операция, а местных эвакуируют из их домов. О погибших информации пока нет, в МВД подтвердили только двух пострадавших. От стихии спасли уже 200 человек.
Причиной наводнений стал выход из берегов реки Архави. Вода начала подтапливать города и дороги вокруг в провинции Артвин. Похожая ситуация и в районе Финдиклы в другой провинции.
- Вследствие наводнения в провинции Хэнань в центральном Китае пострадали около трех миллионов человек. Еще 33 человека — погибли.
- Наводнения в Бельгии начались в ночь с 14 на 15 июля. Их называют самыми сильными с начала века. За 15 июля выпала полуторамесячная норма осадков. В Германии ливни продолжаются с 12 июля. Больше всего пострадали регионы у границ со странами Бенилюкса.