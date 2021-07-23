У Туреччині сильні зливи спричинили повінь, кілька провінцій та міст підтопило

У Туреччині через сильні зливи на північному сході країни почалися повені. Вони зачепили провінції Різе та Артвін.

Про це пише Hurriyet.

Наразі триває пошуково-рятувальна операція, а місцевих евакуюють з їхніх домівок. Про загиблих інформації поки немає, у МВС підтвердили лише двох постраждалих. Від стихії врятували вже 200 людей.

Причиною повеней став вихід із берегів річки Архаві. Вода почала підтоплювати міста та дороги навколо у провінції Артвін. Схожа ситуація і в районі Финдикли в іншій провінції.