У Туреччині сильні зливи спричинили повінь, кілька провінцій та міст підтопило

У Туреччині через сильні зливи на північному сході країни почалися повені. Вони зачепили провінції Різе та Артвін.
Про це пише Hurriyet.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція, а місцевих евакуюють з їхніх домівок. Про загиблих інформації поки немає, у МВС підтвердили лише двох постраждалих. Від стихії врятували вже 200 людей.
Причиною повеней став вихід із берегів річки Архаві. Вода почала підтоплювати міста та дороги навколо у провінції Артвін. Схожа ситуація і в районі Финдикли в іншій провінції.
- Внаслідок повені у провінції Хенань у центральному Китаї постраждали близько трьох мільйонів людей. Ще 33 людини — загинули.
- Повені в Бельгії почалися вночі з 14 на 15 липня. Їх називають найсильнішими з початку століття. За 15 липня випала півторамісячна норма опадів. У Німеччині зливи тривають з 12 липня. Найбільше постраждали регіони біля кордонів із країнами Бенілюксу.