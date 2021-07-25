На Філіппінах зливи спричинили повінь. Евакуйовані понад 15 тисяч людей

На Філіппінах через сильні зливи і тайфун Ін-фа в столиці Манілі та сусідніх провінціях сталася повінь.

Про це повідомляє The Guardian.

Потоп торкнувся районів, в яких проживає понад 13 млн осіб. Відомо про одного загиблого і десятки поранених. У сусідньому зі столицею місті Марікіна в центри евакуації перебралися понад 15 тисяч людей — в місті з берегів вийшла річка.

У всій провінції Нуева-Віская утруднене транспортне сполучення. Влада залучила до допомоги армію.

Паралельно з цим влада намагається запобігти перетворенню евакуаційних таборів на епіцентри зараження коронавірусом. В першу чергу табори обладнують з урахуванням дотримання соціального дистанціювання, але їх все одно поки не вистачає.