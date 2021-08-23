У Теннессі випала рекордна кількість опадів — повінь забрала життя 22 осіб

В результаті повені у Середньому Теннессі (США) загинуло щонайменше 22 людини. Ще близько півсотні людей вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив шериф округу Хамфріс, який накрила негода, Кріс Девіс, пише AP.

За даними Національної служби погоди, в окрузі Хамфріс менш ніж за 24 години в суботу випало до 43 сантиметрів дощу. Цей показник побив рекорд Теннессі з добової кількості опадів більш ніж на вісім сантиметрів.

Дощі найбільше нашкодили сільській місцевості, розмивши дороги і пошкодивши вежі звʼязку і телефонні лінії.

За словами шерифа, більшість зниклих безвісти живуть у районах, де вода піднялася найшвидше і люди не встигли підготуватися.