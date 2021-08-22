У Мексиці пронісся ураган «Грейс». Швидкість вітру сягнула 200 км/год

Штат Веракрус на узбережжі Мексиканської затоки накрив ураган «Грейс». Негода принесла за собою потужну повінь, зсуви грунту та відключення електроенергії. За попередніми даними, у результаті погодных умов загинули щонайменше восьмеро людей.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Ураган обрушився на північну частину штату близько першої ночі, а пориви вітру сягали 200 км/год.

Губернатор штату Веракрус Куітлауак Гарсія підтвердив факт загибелі восьми людей, шестеро з яких були членами однієї сімʼї. За його словами, багато людей відмовилися від евакуації з зон підвищеного ризику.