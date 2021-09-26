ДПСУ: Прикордонники виявили понад 500 недійсних COVID-сертифікатів з моменту їх запуску в «Дії»

Упродовж місяця після запровадження цифрових сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу прикордонники за допомогою програмного забезпечення SafeBorder виявили понад 500 недійсних таких документів.
Про це Укрінформу розповів спікер Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«За місяць прикордонники провели близько трьохсот тисяч перевірок COVID-сертифікатів у українців, які поверталися з-за кордону, і в іноземців. Понад пів тисячі з них виявилися недійсними», — сказав Демченко.
Він уточнив, що програмне забезпечення позначило як недійсні 575 сертифікатів із 290 тисяч (менш як 0,2%). Частина документів «мали явні ознаки підробки». У цих випадках прикордонники передали інформацію правоохоронним органам.
Решту власників сертифікатів, з якими виникли проблеми під час верифікації документа, після повернення в Україну відправили на карантин.
- 19 серпня Європейський Союз офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку «Дія» відповідають європейським. 20 серпня стало відомо, що українську систему перевірки сертифікатів підʼєднали до європейської.
- 15 вересня стало відомо, що в Україні дію міжнародного ковід-сертифікату продовжили до 365 днів. До цього він діяв пів року після отримання другого щеплення.
- У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що роздрукувати COVID-сертифікат можна буде в кінці вересня.