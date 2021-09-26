ГПСУ: Пограничники выявили более 500 недействительных COVID-сертификатов с момента их запуска в «Дії»

В течение месяца после введения цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder обнаружили более 500 недействительных таких документов.
Об этом Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.
«За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными», — сказал Демченко.
Он уточнил, что программное обеспечение обозначило как недействительные 575 сертификатов из 290 тысяч (менее 0,2%). Часть документов «имели явные признаки подделки». В этих случаях пограничники передали информацию правоохранительным органам.
Остальных владельцев сертификатов, с которыми возникли проблемы при верификации документа, по возвращении в Украину отправили на карантин.
- 19 августа Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским. 20 августа стало известно, что украинскую систему проверки сертификатов подключили к европейской.
- 15 сентября стало известно, что в Украине действие международного ковид-сертификата продлили до 365 дней. До этого он действовал полгода после получения второй прививки.
- В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что распечатать COVID-сертификат можно будет в конце сентября.