ГПСУ: Пограничники выявили более 500 недействительных COVID-сертификатов с момента их запуска в «Дії»

В течение месяца после введения цифровых сертификатов о вакцинации от коронавируса пограничники с помощью программного обеспечения SafeBorder обнаружили более 500 недействительных таких документов.

Об этом Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

«За месяц пограничники провели около трехсот тысяч проверок COVID-сертификатов у украинцев, которые возвращались из-за границы, и у иностранцев. Более полутысячи из них оказались недействительными», — сказал Демченко.