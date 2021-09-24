СБУ оголосила підозру одній із керівниць Партії Шарія — матері Ольги Шарій

Співробітники Служби безпеки України повідомили одній із керівниць Партії Шарія про підозру в підробці документів (ч. 2 ст. 205—1 Кримінального кодексу).
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
За попередніми даними, вона підробила документи про «купівлю» цієї політичної сили та про обрання її «очільників», а також фальсифікувала протоколи засідань «політичної сили», що дозволило «обрати потрібних керівників партії».
Як написала у своєму Telegram-каналі Ольга Шарій, підозру вручили її матері Аллі Бондаренко.
Зазначимо, на початку березня СБУ повідомила, що під час перереєстрації Партії Шарія виявила порушення.
- У листопаді 2020 року ОАСК почав розглядати позов до Мінʼюсту про заборону Партії Шарія, який подав Віктор Шарій. Чоловік, на якого зареєстровано партію, вимагав заборонити діяльність політсили. За його словами, він не має стосунку до діяльності партії, а нотаріальну згоду на використання в назві політсили свого прізвища дав за $500.
- 16 лютого СБУ повідомила про підозру Анатолію Шарію за двома статтями — держзрада і порушення рівноправності. Сам Шарій назвав справу політичною і не прийшов на допит 22 лютого. Пізніше Шарія оголосили в розшук, а СБУ запросила дозвіл на слідчі дії за кордоном (Шарій живе в Іспанії).
- 20 серпня РНБО запровадила санкції проти головного редактора видання «Страна.uа» Ігоря Гужви та відеоблогера Анатолія Шарія, а також його дружини Ольги, її матері та низки інших осіб.
- Раніше Офіс генерального прокурора відкрив кримінальні провадження щодо блогера Анатолія Шарія через ймовірне відмивання доходів, ухилення від сплати податків і махінації у фінансуванні його партії.