СБУ оголосила підозру одній із керівниць Партії Шарія — матері Ольги Шарій

Співробітники Служби безпеки України повідомили одній із керівниць Партії Шарія про підозру в підробці документів (ч. 2 ст. 205—1 Кримінального кодексу).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За попередніми даними, вона підробила документи про «купівлю» цієї політичної сили та про обрання її «очільників», а також фальсифікувала протоколи засідань «політичної сили», що дозволило «обрати потрібних керівників партії».

Як написала у своєму Telegram-каналі Ольга Шарій, підозру вручили її матері Аллі Бондаренко.

Зазначимо, на початку березня СБУ повідомила, що під час перереєстрації Партії Шарія виявила порушення.