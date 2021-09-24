СБУ объявила подозрение одной из руководительниц Партии Шария — матери Ольги Шарий

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили одной из руководительниц Партии Шария о подозрении в подделке документов (ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса).

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По предварительным данным, она занималась подделкой документов о «покупке» этой политической силы и об избрании ее «руководителей», а также фальсифицировала протоколы заседаний «политической силы», что позволило «выбрать нужных руководителей партии».

Как написала в своем Telegram-канале Ольга Шарий, подозрение вручили ее матери Алле Бондаренко.

Отметим, в начале марта СБУ сообщила о выявленных нарушениях при перерегистрации Партии Шария.