СБУ объявила подозрение одной из руководительниц Партии Шария — матери Ольги Шарий

Сотрудники Службы безопасности Украины сообщили одной из руководительниц Партии Шария о подозрении в подделке документов (ч. 2 ст. 205-1 Уголовного кодекса).
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По предварительным данным, она занималась подделкой документов о «покупке» этой политической силы и об избрании ее «руководителей», а также фальсифицировала протоколы заседаний «политической силы», что позволило «выбрать нужных руководителей партии».
Как написала в своем Telegram-канале Ольга Шарий, подозрение вручили ее матери Алле Бондаренко.
Отметим, в начале марта СБУ сообщила о выявленных нарушениях при перерегистрации Партии Шария.
- В ноябре 2020 года ОАСК начал рассматривать иск к Минюсту о запрете Партии Шария, который подал Виктор Шарий. Мужчина, на которого зарегистрирована партия, требовал запретить деятельность политсилы. По его словам, он не имеет отношения к деятельности партии, а нотариальную согласие на использование в названии политсилы своей фамилии дал за $500.
- 16 февраля СБУ сообщила о подозрении Анатолию Шарию по двум статьям — госизмена и нарушение равноправия. Сам Шарий назвал дело политическим и не пришел на допрос 22 февраля. Позже Шария объявили в розыск, а СБУ запросила разрешение на следственные действия за границей (Шарий живет в Испании).
- 20 августа СНБО ввела санкции против главного редактора издания «Страна.uа» Игоря Гужвы и видеоблогера Анатолия Шария, а также его жены Ольги, ее матери и ряда других лиц.
- Ранее Офис генерального прокурора открыл уголовные производства против блогера Анатолия Шария из-за вероятного отмывании доходов, уклонения от уплаты налогов и махинаций в финансировании Партии Шария.