Нардеп Шуфрич придбав левову частку телеканалу Медведчука «Перший незалежний»

Народний депутат партії «Опозиційна платформа — За життя» Нестор Шуфрич придбав «мажоритарну частку» телеканалу «Перший незалежний» — це новий телеканал Віктора Медведчука, який почав мовлення після блокування «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Про це у Facebook його пресслужба повідомила увечері 24 вересня, а також сам телеканал.

Придбати Шуфрича цей канал попросив творчий колектив каналу, а спонукав «конфлікт телеканалу з Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, який ставив під сумнів прозорість володіння». Таким чином нардеп став власником 60% каналу, частка творчого колективу складає 40%.

Шуфрич додав, що підписав угоду про невтручання в редакційну політику телеканалу і додав, що у нього немає ніяких фінансових інтересів з Російською Федерацією (у лютому 2021 року Рада нацбезпеки і оборони повідомила, що отримала від СБУ докази, що канали «112 Україна», NewsOne і ZIK тривалий час фінансуються з Росії).