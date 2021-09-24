Нардеп Шуфрич приобрел львиную долю телеканала Медведчука «Перший незалежний»

Народный депутат партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич приобрел «мажоритарную долю» телеканала «Перший незалежный» — это новый телеканал Виктора Медведчука, который начал вещать после блокировки «112 Украина», NewsOne и ZIK.

Об этом в Facebook его пресс-служба сообщила вечером 24 сентября, а также сам телеканал.

Купить Шуфрича этот канал попросил творческий коллектив канала, а побуждал «конфликт телеканала с Нацсоветом по вопросам телевидения и радиовещания, который ставил под сомнение прозрачность владения». Таким образом нардеп стал владельцем 60% канала, доля творческого коллектива составляет 40%.

Шуфрич добавил, что подписал соглашение о невмешательстве в редакционную политику телеканала и добавил, что у него нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией (в феврале 2021 года Совет нацбезопасности и обороны сообщил, что получил от СБУ доказательства, что каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK длительное время финансируются из России).