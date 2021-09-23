Навальний звинуватив Apple та Google у співпраці з «авторитарним злодієм»

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який зараз сидить у колонії, звинуватив компанії Apple та Google у причетності до фальсифікацій на виборах. Компанії видалили його додаток для голосування.

Відповідний допис він зробив в Instagram 23 вересня.

«Якщо щось і здивувало мене на минулих виборах, то зовсім не Путін, який фальсифікує результати, а те, як покірно всемогутній Big Tech перетворився в його помічників. Гіганти Apple і Google, виконуючи вимоги Кремля, видалили наш додаток. Мій улюблений YouTube видалив наше відео, а месенджер Telegram заблокував роботу нашого бота. [...] У нашому ж випадку сам намір організувати виборців, щоб потіснити партію влади, було оголошено злочинним, а Big Tech погодився з цим. Тим самим визнаючи право авторитарного злодія підпорядкувати собі і інтернет, перетворивши його в інструмент утримання влади», — заявив Навальний.

Крім того, Навальний зазначив, що «страшно засмучений і розчарований» Павлом Дуровим — засновником месенджера Telegram, який заблокував бота, який показував список кандидатів «Умного голосования по кожній ділянці. Дуров пояснив це «традицією дня тиші» перед виборами — хоча при багатоденному голосуванні в Росії день тиші скасований.

Зазначимо, що ЗМІ писали, що Кремль змусив Apple та Google піти на поступки, предʼявивши їм ледве не список співробітників, яких арештують. Навальний зазначив, що, якщо це правда, то мовчати про це — «найгірший злочин, це захоплення заручників».