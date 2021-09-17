NYT: Google видалила додаток Навального після прямих погроз Росії працівникам компанії

Компанія Google видалила з магазину Google Play додаток «Навальний» для користувачів з Росії після того, як російська влада пригрозили кримінальним переслідуванням конкретним співробітникам компанії.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело, знайоме з рішенням компанії. Цю ж інформацію підтверджує Bloomberg. Джерело відмовилось розкривати імена працівників, «побоюючись розсердити російський уряд».

Зазначається, що російська влада прямо погрожувала кримінальним переслідуванням співробітників компанії в країні і називала конкретних людей.

Загалом російський уряд в останні дні все відвертіше заявляє про свою готовність використовувати загрози для запобігання використанню програми. Так, наприклад, член верхньої палати російського парламенту Володимир Джабаров заявляв: «За участю Apple і Google відбуваються конкретні злочини, масштаби яких можуть тільки збільшитися в найближчі дні. Особи, які сприяють ухиленню їх материнської компанії від відповідальності на території Російської Федерації, будуть покарані».