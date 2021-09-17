NYT: Google видалила додаток Навального після прямих погроз Росії працівникам компанії

Компанія Google видалила з магазину Google Play додаток «Навальний» для користувачів з Росії після того, як російська влада пригрозили кримінальним переслідуванням конкретним співробітникам компанії.
Про це повідомляє The New York Times з посиланням на джерело, знайоме з рішенням компанії. Цю ж інформацію підтверджує Bloomberg. Джерело відмовилось розкривати імена працівників, «побоюючись розсердити російський уряд».
Зазначається, що російська влада прямо погрожувала кримінальним переслідуванням співробітників компанії в країні і називала конкретних людей.
Загалом російський уряд в останні дні все відвертіше заявляє про свою готовність використовувати загрози для запобігання використанню програми. Так, наприклад, член верхньої палати російського парламенту Володимир Джабаров заявляв: «За участю Apple і Google відбуваються конкретні злочини, масштаби яких можуть тільки збільшитися в найближчі дні. Особи, які сприяють ухиленню їх материнської компанії від відповідальності на території Російської Федерації, будуть покарані».
- У Росії 17 вересня почалось голосування на виборах у Держдуму. Цього ж дня Apple та Google видалили додаток російського опозиціонера Навального зі своїх магазинів. За день до цього працівників компаній запросили на зустріч із владою, де їм нагадали, що додаток повʼязаний із забороненим «Фондом боротьби з корупцією». У додатку публікували повідомлення з сайту Навального, також там була функція «Розумне голосування» — стратегія, яку висунула команда опозиціонера , аби позбавити провладну партію «Єдина Росія» голосів на виборах.