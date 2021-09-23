Прогноз погоди: в Україну йде потепління, але синоптики попереджають про сильний вітер

За прогнозом Sinoptik.ua , у пʼятницю в Україні переважатиме хмарна погода, дощитиме та буде досить прохолодно. Очікується сильний вітер із поривами до 24 м/с. У суботу температура повітря стане вищою, але подекуди дощитиме. У неділю сонця над країною побільшає, температура повітря підвищуватиметься, на півдні та на Закарпатті до +23 °С. У решті регіонів буде помірно тепло — від +14 до +19 °С.

На заході країни в пʼятницю стовпчик термометра покаже +13...+16 °С, очікуються дощі; західний, північно-західний вітер із поривами до 24 м/с. У вихідні — до +22 °С, мінлива хмарність. На Закарпатті буде сонячно, температура вдень до +23 °С. У понеділок на Закарпатті та в Чернівецькій області збережеться тепла погода, проте у Волинській та Тернопільській областях денна температура не перевищить +15 °С.

У Карпатах у пʼятницю очікується сильний вітер із поривами до 24 м/с. У вихідні стане значно тепліше, в Івано-Франківську до +21 °С.

На сході України в пʼятницю сонця буде мало, подекуди пройдуть дощі, денна температура +14...+15 °С, у Харківській області +11 °С, посилення південного вітру до 7 м/с із поривами до 24 м/с. У вихідні трохи потеплішає — до +15...+18 °С, і знову дощитиме. У понеділок часом накрапатиме дощ, удень +15 °С.

У південних областях України в кінці робочого тижня вдень буде +15...+16 °С, дощитиме, очікується південно-західний вітер із поривами до 24 м/с. У суботу та неділю — комфортна температура повітря, до +23 °С, без опадів. Сонця побільшає, але вітер із заходу та північного заходу часом наганятиме хмари.