На Україну насуваються дощі та похолодання. Погода на вихідні

На сході країни буде похмуро, подекуди дощитиме, однак температура повітря +19...+23 °С. У неділю дощі та похолодає до +15...+18 °С.

На заході у суботу очікується посилення вітру, максимальна денна температура до +19 °С та дощі. У неділю буде не вище +10 °С, місцями також дощитиме.

В Україні у вихідні дні 18 та 19 вересня очікується похолодання з дощами та вітром.

У південних областях країни у вихідні очікується до +24 °С вдень, до +14 °С вночі. У суботу буде хмарно, йтимуть дощі, місцями з грозами. У неділю ймовірні невеликі локальні дощі.

У центральному регіоні на вихідних також дощитиме, але буде поки що тепло: до +19 °С, у Дніпропетровській області до +21 °С. Різко похолодає у понеділок, 20 вересня: вдень буде +9...+12 °С.

Що стосується півночі, то у вихідні температура знизиться до +14...+17 °С, буде похмуро, з невеликими проясненнями і дощами. У Києві з пʼятниці до понеділка (17—20 вересня) вдень температура повітря знизиться до +9 °С. Похолодання супроводжуватиметься дощами та вітром.

З понеділка, 20 вересня, арктична маса захопить майже весь простір країни, однак синоптики прогнозують ще одне бабине літо у кінці вересня — на початку жовтня.