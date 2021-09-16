На Украину надвигаются дожди и похолодание. Погода на выходные

В Украине в выходные дни 18 и 19 сентября ожидается похолодание с дождями и ветром.
Об этом сообщает Sinoptik.ua.
На западе в субботу ожидается усиление ветра, максимальная дневная температура до +19 °С и дожди. В воскресенье будет не выше +10 °С, местами также пройдут дожди.
На востоке страны будет пасмурно, местами дождь, однако температура воздуха +19... + 23 °С. В воскресенье дожди и похолодает до +15... + 18 °С.
В южных областях страны в выходные ожидается до +24 ° С днем, до +14 °С ночью. В субботу будет облачно, пройдут дожди, местами с грозами. В воскресенье вероятны небольшие локальные дожди.
В центральном регионе на выходных также дождливо, но будет пока тепло: до +19 °С, в Днепропетровской области до +21 °С. Резко похолодает в понедельник, 20 сентября: днем будет +9... + 12 °С.
Что касается севера, то в выходные температура снизится до +14... + 17 °С, будет пасмурно, с небольшими прояснениями и дождями. В Киеве с пятницы по понедельник (17 — 20 сентября) днем температура воздуха снизится до + 9 °С. Похолодание будет сопровождаться дождями и ветром.
С понедельника, 20 сентября, арктическая масса захватит почти все пространство страны, однако синоптики прогнозируют еще одно бабье лето в конце сентября — начале октября.
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