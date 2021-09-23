Прогноз погоды: в Украину идет потепление, но синоптики предупреждают о сильном ветре

По прогнозу Sinoptik.ua , в пятницу в Украине будет преобладать облачная погода, пройдут дожди и будет довольно прохладно. Ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с. В субботу температура воздуха станет выше, но местами будет дождь. В воскресенье солнца над страной станет больше, температура воздуха будет повышаться, на юге и на Закарпатье до +23 °С. В остальных регионах будет умеренно тепло — от +14 до +19 °С.

На западе страны в пятницу столбик термометра покажет +13...+16 °С, ожидаются дожди, западный и северо-западный ветер с порывами до 24 м/с. В выходные — до +22 °С, переменная облачность. На Закарпатье будет солнечно, температура днем до +23 °С. В понедельник на Закарпатье и в Черновицкой области сохранится теплая погода, а в Волынской и Тернопольской областях дневная температура не превысит +15 °С.

В Карпатах в пятницу ожидается сильный ветер с порывами до 24 м/с. В выходные значительно потеплеет, в Ивано-Франковске до +21 °С.

На востоке Украины в пятницу солнца будет мало, местами пройдут дожди, дневная температура +14...+15 °С, в Харьковской области +11 °С, усиление южного ветра до 7 м/с с порывами до 24 м/с. В выходные немного потеплеет — до +15...+18 °С, но снова пойдет дождь. В понедельник иногда будет капать дождь, днем +15 °С.

В южных областях Украины в конце рабочей недели днем будет +15...+16 °С, дожди, ожидается юго-западный ветер с порывами до 24 м/с. В субботу и воскресенье — комфортная температура воздуха, до +23 °С, без осадков. Солнца станет больше, но ветер с запада и северо-запада порой будет нагонять тучи.