The Verge: Firefly підписала секретну угоду на $30 млн

Україно-американська компанія Firefly Aerospace Макса Полякова передала права на виробництво двигунів аерокосмічній компанії Astra за $30 мільйонів.

Про це повідомляє The Verge із посиланням на власні джерела.

За умовами секретної угоди, компанія відправить замовнику, в Аламіду, Каліфорнія, до 50 своїх ракетних двигунів Reaver. Про це йдеться у внутрішній документації Firefly Aerospace, з якою ознайомились у виданні.

Зразок такого двигуна замовнику поставили ще навесні 2021 за приблизно $500 тисяч. З того часу інженери Astra детально його дослідили.

Власна ракета Astra Rocket мала три спроби запуску і ще не досягла орбіти. Вона обладнана п’ятьма двигунами Delphin власного виробництва компанії, які спроєктовані для підйому до 150 кг на низьку орбіту Землі.