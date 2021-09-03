«Вибух був керованим». У Firefly Aerospace назвали успішним свій перший запуск ракети

У компанії Firefly Aerospace заявили, що вважають свій перший запуск ракети успішним. Її вибух через три хвилини польоту був керованим.
Про це пише Інтерфакс.
«Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольованим! Її політ припинила команда Space Launch Delta 30 бази Космічних військ Ванденберг після фіксації відхилення в траєкторії польоту», — йдеться в повідомленні пресслужби компанії.
Там повідомили, що ракета не вибухнула мимоволі, а це зробили навмисно. У компанії зазначили, що ще жодна компанія у світі не змогла успішно запустити ракету в космос з першої спроби.
«Успішний політ майже у три хвилини засвідчив, що компанія Firefly Aerospace здатна запускати ракети й реалізувати кінцеву мету місії. Очікується додатковий інтерес з боку потенційних партнерів і клієнтів, який також принесе компанії нові інвестиції», — зазначили в Firefly Aerospace.
- Уночі 3 вересня україно-американська компанія Firefly Aerospace Inc. провела свій перший запуск ракети-носія Alpha, який закінчився вибухом. Перша місія Alpha під назвою FLTA001 DREAM виводила на навколоземну орбіту (300 км) набір нетехнічних і технічних вантажів (мікросупутники) з 7 різних країн, які були обрані під час конкурсу, а також дитячі малюнки та фотографії попередніх космічних польотів.
- Передполітні тести Alpha і її статичний «прожиг» у серпні 2021 року пройшли успішно. Під час тестів Firefly про помилки або збої в системі не повідомляли.
- У лютому 2021 року стало відомо, що Firefly братиме участь у місячній програмі Artemis, за якою до 2024 року на Місяць повинні відправити людей. За контрактом з NASA компанія доставить вантажі на Місяць за допомогою свого посадкового модуля Blue Ghost.