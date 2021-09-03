«Вибух був керованим». У Firefly Aerospace назвали успішним свій перший запуск ракети

У компанії Firefly Aerospace заявили, що вважають свій перший запуск ракети успішним. Її вибух через три хвилини польоту був керованим.

Про це пише Інтерфакс.

«Вибух ракети Alpha компанії Firefly Aerospace був контрольованим! Її політ припинила команда Space Launch Delta 30 бази Космічних військ Ванденберг після фіксації відхилення в траєкторії польоту», — йдеться в повідомленні пресслужби компанії.

Там повідомили, що ракета не вибухнула мимоволі, а це зробили навмисно. У компанії зазначили, що ще жодна компанія у світі не змогла успішно запустити ракету в космос з першої спроби.

«Успішний політ майже у три хвилини засвідчив, що компанія Firefly Aerospace здатна запускати ракети й реалізувати кінцеву мету місії. Очікується додатковий інтерес з боку потенційних партнерів і клієнтів, який також принесе компанії нові інвестиції», — зазначили в Firefly Aerospace.