«Взрыв был управляемым». В Firefly Aerospace назвали успешным свой первый запуск ракеты

В компании Firefly Aerospace заявили, что считают свой первый запуск ракеты успешным. Ее взрыв через три минуты полета был управляемым.

Об этом пишет Интерфакс.

«Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет прекратила команда Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Там сообщили, что ракета не взорвалась самопроизвольно, а это сделали намеренно. В компании отметили, что еще ни одна компания в мире не смогла успешно запустить ракету в космос с первой попытки.

«Успешный полет почти в три минуты показал, что компания Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Ожидается дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, который также принесет компании новые инвестиции», — отметили в Firefly Aerospace.