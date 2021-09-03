«Взрыв был управляемым». В Firefly Aerospace назвали успешным свой первый запуск ракеты

В компании Firefly Aerospace заявили, что считают свой первый запуск ракеты успешным. Ее взрыв через три минуты полета был управляемым.
Об этом пишет Интерфакс.
«Взрыв ракеты Alpha компании Firefly Aerospace был контролируемым! Ее полет прекратила команда Space Launch Delta 30 базы Космических войск Ванденберг после фиксации отклонения в траектории полета», — говорится в сообщении пресс-службы компании.
Там сообщили, что ракета не взорвалась самопроизвольно, а это сделали намеренно. В компании отметили, что еще ни одна компания в мире не смогла успешно запустить ракету в космос с первой попытки.
«Успешный полет почти в три минуты показал, что компания Firefly Aerospace способна запускать ракеты и реализовать конечную цель миссии. Ожидается дополнительный интерес со стороны потенциальных партнеров и клиентов, который также принесет компании новые инвестиции», — отметили в Firefly Aerospace.
- Ночью 3 сентября украино-американская компания Firefly Aerospace Inc. провела свой первый запуск ракеты-носителя Alpha, который закончился взрывом. Первая миссия Alpha под названием FLTA001 DREAM выводила на околоземную орбиту (300 км) набор нетехнических и технических грузов (микроспутники) из 7 разных стран, которые были выбраны во время конкурса, а также детские рисунки и фотографии предыдущих космических полетов.
- Предполетные тесты Alpha и ее статический «прожиг» в августе 2021 года прошли успешно. Во время тестов Firefly об ошибках или сбоях в системе не сообщали.
- В феврале 2021 года стало известно, что Firefly будет участвовать в лунной программе Artemis, по которой до 2024 года на Луну должны отправить людей. По контракту с NASA компания доставит грузы на Луну с помощью своего посадочного модуля Blue Ghost.