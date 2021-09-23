The Verge: Firefly подписала секретное соглашение на $30 млн

Украино-американская компания Firefly Aerospace Макса Полякова передала права на производство двигателей аэрокосмической компании Astra за $30 миллионов.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на собственные источники.

По условиям секретного соглашения, компания отправит заказчику, в Аламиду, Калифорния, до 50 своих ракетных двигателей Reaver. Об этом говорится во внутренней документации Firefly Aerospace, с которой ознакомились в издании.

Образец такого двигателя заказчику поставили еще весной 2021 за примерно $500 тысяч. С тех пор инженеры Astra подробно его исследовали.

Собственную ракету Astra Rocket запускали три раза, и она еще не достигала орбиты. Ракета оборудована пятью двигателями Delphin собственного производства компании, спроектированных для подъема до 150 кг на низкую орбиту Земли.