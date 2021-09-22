Справа ексголови Укравтодору Новака: НАБУ і САП завершили слідство проти підозрюваного в дачі хабаря власника «Альткому»

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування стосовно бенефіціара групи компаній «Альтком» (працюють у галузі дорожнього господарства в Україні) у справі про корупцію колишнього директора Укравтодору Славоміра Новака.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.
22 вересня адвокатам відкрили матеріали слідства перед складанням обвинувального акта.
Зазначається, що дії власника «Альткому» кваліфікували як надання хабарів службовій особі, яка обіймає особливо відповідальне становище (ч.4 ст.369 Кримінального кодексу України).
Зокрема, за даними слідства, підозрюваний особисто та через підконтрольних йому осіб, систематично передавав гроші колишньому керівнику Укравтодору Новаку, щоби той погоджував відтермінування здачі робіт та не розривав договори. Загалом йдеться про $575 тисяч та €70 тисяч, які Новак отримав упродовж 2017—2019 років.
Як писали «Наші гроші», йдеться про власника «Альткому» Олександра Тісленка.
- НАБУ спільно з польськими колегами розслідують дії Новака у 2016—2019 роках. Його підозрюють у використанні свого службового становища і привласненні коштів міжнародних організацій, призначених на ремонт доріг в Україні. У Польщі Новаку загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 20 липня 2020 року в Польщі працівники Центрального антикорупційного бюро затримали Славоміра Новака, підприємця з Гданська і колишнього командира військової частини Сил спеціального призначення Польщі GROM Даріуша Завадку.
- 22 липня суд у Польщі заарештував на три місяці Новака та його спільників. 30 липня НАБУ повідомило про підозру шостому ймовірному учаснику схеми. 4 серпня в Польщі затримали ще одного підприємця.
- Восени Новака заарештували, а в січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань направило до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.
- 12 квітня суд Варшави відпустив Новака. Прокурори заявили про ризик зриву справи загалом.
- У липні 2021 року Новаку у Польщі висунули нові звинувачення у корупції.