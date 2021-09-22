Дело экс-главы Укравтодора Новака: НАБУ и САП завершили следствие против подозреваемого в даче взятки владельца «Альткома»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении бенефициара группы компаний «Альтком» (работают в сфере дорожного хозяйства в Украине) в деле о коррупции бывшего директора Укравтодора Славомира Новака.
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
22 сентября адвокатам открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта.
Отмечается, что действия владельца «Альтком» квалифицировали как дачу взяток должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение (ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины).
В частности, по данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически передавал деньги бывшему руководителю Укравтодора Новаку, чтобы тот согласовывал отсрочку сдачи работ и не разрывал договоры. В целом речь идет о $575 тысячах и €70 тысячах, которые Новак получил за 2017—2019 годы.
Как писали «Наши деньги», речь идет о владельце «Альткома» Александре Тисленко.
- НАБУ совместно с польскими коллегами расследуют действия Новака в 2016—2019 годах. Его подозревают в использовании своего служебного положения и присвоении средств международных организаций, предназначенных на ремонт дорог в Украине. В Польше Новаку грозит до 15 лет лишения свободы.
- 20 июля 2020 года в Польше работники Центрального антикоррупционного бюро задержали Славомира Новака, предпринимателя из Гданьска и бывшего командира воинской части Сил специального назначения Польши GROM Дариуша Завадку.
- 22 июля суд в Польше арестовал на три месяца Новака и его сообщников. 30 июля НАБУ сообщил о подозрении шестому вероятном участнику схемы. 4 августа в Польше задержали еще одного предпринимателя.
- Осенью Новака арестовали, а в январе 2021 года украинское Государственное бюро расследований направило в Польшу письменное подозрение Новаку в неисполнении судебного решения.
- 12 апреля суд Варшавы отпустил Новака. Прокуроры заявили о риске срыва дела в целом.
- В июле 2021 года Новаку в Польше предъявили новые обвинения в коррупции.