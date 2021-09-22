Дело экс-главы Укравтодора Новака: НАБУ и САП завершили следствие против подозреваемого в даче взятки владельца «Альткома»

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении бенефициара группы компаний «Альтком» (работают в сфере дорожного хозяйства в Украине) в деле о коррупции бывшего директора Укравтодора Славомира Новака.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

22 сентября адвокатам открыли материалы следствия перед составлением обвинительного акта.

Отмечается, что действия владельца «Альтком» квалифицировали как дачу взяток должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение (ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины).

В частности, по данным следствия, подозреваемый лично и через подконтрольных ему лиц, систематически передавал деньги бывшему руководителю Укравтодора Новаку, чтобы тот согласовывал отсрочку сдачи работ и не разрывал договоры. В целом речь идет о $575 тысячах и €70 тысячах, которые Новак получил за 2017—2019 годы.

Как писали «Наши деньги», речь идет о владельце «Альткома» Александре Тисленко.