Экс-главе Укравтодора Новаку выдвинули в Польше новые обвинения

Бывшему главе Укравтодора Славомиру Новаку в выдвинули в Польше новые обвинения в коррупции.

Об этом сообщает польское государственное агентство PAP.

«Сегодня прокурор объявил, что Славомиру Н. изменено коррупционное обвинение. Теперь оно включает получение дополнительной материальной выгоды на сумму 315 тыс. евро за поддержку компании в процессе получения и исполнения публичных заказов, касающихся строительства и ремонта дорог в Украине», — сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж.

По мнению следствия, он получил деньги, когда занимал должность главы Укравтодора (с 2016 по 2019 годы). Сам Новак обвинения отверг и отказался давать показания.