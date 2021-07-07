Дело экс-главы Укравтодора Новака: в Польше задержали украинку по подозрению в коррупции

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало гражданку Украины в рамках дела экс-главы Укравтодора Славомира Новака.
Об этом сообщает польское агентство РАР.
Женщине предъявлено обвинение в коррупции, в частности в отмывании денег и фальсификации документов. У правоохранителей есть сведения о том, что она участвовала в организованной преступной группе, возглавляемой Новаком.
Женщину допросили в Окружной прокуратуре Варшавы. В ближайшее время суд определит ей меру пресечения.
Указано, что это уже шестнадцатый человек, задержанный по делу Новака.
- 20 июля в Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Госслужбы автодорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Кроме Новака, задержали предпринимателя из Гданьска и бывшего командира воинской части Сил специального назначения Польши GROM Дариуша Завадку.
- НАБУ совместно с польскими коллегами расследуют действия Новака в 2016—2019 годах. Его подозревают в использовании своего служебного положения и присвоении средств международных организаций, предназначенных на ремонт дорог в Украине. В Польше Новаку грозит до 15 лет лишения свободы.
- 22 июля суд в Польше арестовал на три месяца Новака и его сообщников. 30 июля НАБУ сообщило о подозрении шестому возможному участнику схемы. 4 августа в Польше задержали еще одного предпринимателя.
- Осенью Новака арестовали, а в январе 2021 года украинское Государственное бюро расследований направило в Польшу письменное подозрение Новаку в неисполнении судебного решения.
- 12 апреля суд Варшавы отпустил Новака. Прокуроры заявили о риске срыва дела в целом.