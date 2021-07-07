Справа ексголови Укравтодору Новака: в Польщі затримали українку за підозрою в корупції

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало громадянку України в рамках справи ексголови Укравтодору Славоміра Новака.

Про це повідомляє польське агентство РАР.

Жінці предʼявлено звинувачення у корупції, зокрема у відмиванні грошей та фальсифікації документів. У правоохоронців є відомості про те, що вона брала участь в організованій злочинній групі, яку очолював Новак.

Жінку допитали в Окружній прокуратурі Варшави. Найближчим часом суд визначить їй запобіжний захід.

Зазначено, що це вже шістнадцята людина, затримана у справі Новака.