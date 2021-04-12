Польський суд звільнив з-під варти ексголову Укравтодору Новака

Окружний суд Варшави не продовжив арешт колишнього директора Укравтодору Славоміра Новака ще на три місяці, чим фактично відпустив його на волю.
Про це повідомляє польський RMF24.
Суд відмовив прокурору окружної прокуратури, який веде розслідування проти злочинної групи (імовірно, очолюваної Новаком), попри низку вагомих аргументів. Прокурор Ян Дрелевський заявив про ризики втечі Новака з країни, впливу на свідків і докази. У справі ще не заслухали свідчення додаткових свідків. У прокуратурі додали, що рішення суду, яке оскаржать, становить дуже велику загрозу для всієї справи загалом.
Якби суд задовольнив клопотання прокурора, то Новак був би під вартою до липня 2021 року. Таким чином, він би провів в увʼязненні цілий рік.
Замість цього Новак отримав запобіжний захід у вигляді нагляду з боку поліції, заборони на спілкування з іншими підозрюваними, заборони на виїзд з країни і заставу в 60 тисяч злотих (439 697 гривень).
- 20 липня в Польщі працівники Центрального антикорупційного бюро затримали колишнього міністра транспорту Польщі, ексголову Держслужби автодоріг України (Укравтодор) Славоміра Новака. Крім Новака, затримали підприємця з Гданська і колишнього командира військової частини Сил спеціального призначення Польщі GROM Даріуша Завадку.
- НАБУ спільно з польськими колегами розслідують дії Новака у 2016—2019 роках. Його підозрюють у використанні свого службового становища і привласненні коштів міжнародних організацій, призначених на ремонт доріг в Україні. У Польщі Новаку загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 22 липня суд у Польщі заарештував на три місяці Новака та його спільників. 30 липня НАБУ повідомило про підозру шостому ймовірному учаснику схеми. 4 серпня в Польщі затримали ще одного підприємця.
- Восени Новака заарештували, а в січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань направило до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.