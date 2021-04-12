Польский суд освободил из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака

Окружной суд Варшавы не продлил арест бывшего директора Укравтодора Славомира Новака еще на три месяца, чем фактически отпустил его на волю.

Об этом сообщает польский RMF24.

Суд отказал прокурору окружной прокуратуры, который ведет расследование против преступной группы (вероятно, возглавляемой Новаком), несмотря на ряд весомых доводов. Прокурор Ян Дрелевский заявил о рисках бегства Новака из страны, влияния на свидетелей и доказательства. По делу еще не заслушали показания дополнительных свидетелей. В прокуратуре добавили, что решение суда, которое обжалуют, представляет очень большую угрозу для всего дела в целом.

Если бы суд удовлетворил ходатайство прокурора, то Новак находился бы под стражей до июля 2021 года. Таким образом, он бы провел в заключении целый год.

Вместо этого Новак получил меру пресечения в виде надзора со стороны полиции, запрета на общение с другими подозреваемыми, запрета на выезд из страны и залог в 60 тысяч злотых (439 697 гривен).