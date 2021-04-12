Польский суд освободил из-под стражи экс-главу Укравтодора Новака

Окружной суд Варшавы не продлил арест бывшего директора Укравтодора Славомира Новака еще на три месяца, чем фактически отпустил его на волю.
Об этом сообщает польский RMF24.
Суд отказал прокурору окружной прокуратуры, который ведет расследование против преступной группы (вероятно, возглавляемой Новаком), несмотря на ряд весомых доводов. Прокурор Ян Дрелевский заявил о рисках бегства Новака из страны, влияния на свидетелей и доказательства. По делу еще не заслушали показания дополнительных свидетелей. В прокуратуре добавили, что решение суда, которое обжалуют, представляет очень большую угрозу для всего дела в целом.
Если бы суд удовлетворил ходатайство прокурора, то Новак находился бы под стражей до июля 2021 года. Таким образом, он бы провел в заключении целый год.
Вместо этого Новак получил меру пресечения в виде надзора со стороны полиции, запрета на общение с другими подозреваемыми, запрета на выезд из страны и залог в 60 тысяч злотых (439 697 гривен).
- 20 июля в Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Госслужбы автодорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Кроме Новака, задержали предпринимателя из Гданьска и бывшего командира воинской части Сил специального назначения Польши GROM Дариуша Завадку.
- НАБУ совместно с польскими коллегами расследуют действия Новака в 2016—2019 годах. Его подозревают в использовании своего служебного положения и присвоении средств международных организаций, предназначенных на ремонт дорог в Украине. В Польше Новаку грозит до 15 лет лишения свободы.
- 22 июля суд в Польше арестовал на три месяца Новака и его сообщников. 30 июля НАБУ сообщило о подозрении шестому возможному участнику схемы. 4 августа в Польше задержали еще одного предпринимателя.
- Осенью Новака арестовали, а в январе 2021 года украинское Государственное бюро расследований направило в Польшу письменное подозрение Новаку в неисполнении судебного решения.