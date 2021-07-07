Ексголові Укравтодору Новаку висунули у Польщі нові звинувачення

Колишньому голові Укравтодору Славоміру Новаку висунули у Польщі нові звинувачення у корупції.

Про це повідомляє польське державне агентство PAP.

«Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні», — повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.

На думку слідства, він отримав гроші, коли перебував на посаді голови Укравтодору (з 2016 по 2019 роки). Сам Новак звинувачення відкинув та відмовився свідчити.