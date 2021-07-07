Ексголові Укравтодору Новаку висунули у Польщі нові звинувачення

Колишньому голові Укравтодору Славоміру Новаку висунули у Польщі нові звинувачення у корупції.
Про це повідомляє польське державне агентство PAP.
«Сьогодні прокурор оголосив Славоміру Н. змінене корупційне обвинувачення. Воно включає отримання додаткової матеріальної вигоди на суму 315 тис. євро за надання підтримки компанії у процесі отримання і виконання публічних замовлень, що стосуються будівництва і ремонту доріг в Україні», — повідомила речниця окружної прокуратури у Варшаві Александра Скшиняж.
На думку слідства, він отримав гроші, коли перебував на посаді голови Укравтодору (з 2016 по 2019 роки). Сам Новак звинувачення відкинув та відмовився свідчити.
- У середу Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало громадянку України в рамках справи ексголови Укравтодору Славоміра Новака.
- 20 липня 2020 року в Польщі працівники Центрального антикорупційного бюро затримали Славоміра Новака. Крім Новака, затримали підприємця з Гданська і колишнього командира військової частини Сил спеціального призначення Польщі GROM Даріуша Завадку.
- НАБУ спільно з польськими колегами розслідують дії Новака у 2016—2019 роках. Його підозрюють у використанні свого службового становища і привласненні коштів міжнародних організацій, призначених на ремонт доріг в Україні. У Польщі Новаку загрожує до 15 років позбавлення волі.
- 22 липня 2020 року суд у Польщі заарештував на три місяці Новака та його спільників. 30 липня НАБУ повідомило про підозру шостому ймовірному учаснику схеми. 4 серпня в Польщі затримали ще одного підприємця.
- Восени Новака заарештували, а в січні 2021 року українське Державне бюро розслідувань направило до Польщі письмову підозру Новаку в невиконанні судового рішення.
- 12 квітня суд Варшави відпустив Новака. Прокурори заявили про ризик зриву справи в цілому.