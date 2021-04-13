Дело экс-главы Укравтодора Новака: владельцу «Альткома» сообщили о подозрении в даче взятки

В деле о коррупции бывшего директора Укравтодора Славомира Новака появился новый фигурант. О подозрении в даче взятки сообщили бенефициару группы компаний, которые работают в сфере дорожного хозяйства.
Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
По данным следствия, подозреваемый в течение 2017—2019 годов давал взятки Новаку и руководству Укравтодора. Деньги давались как «абонентская плата» за лояльность к компаниям подозреваемого. Известно о даче взяток в $575 тысяч и €70 тысяч.
Новак взамен помогал компаниям подозреваемого продлить сроки действия контракта на работы на участках дороги М-05 Киев — Одесса, которые велись за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (проект панъевропейского коридора). Кроме этого, Новак помог избежать штрафа в более чем €9 миллионов за срыв графика выполнения работ.
Как сообщают «Наши деньги», подозрение вручили владельцу «Альткома» Александру Тисленко.
- 20 июля в Польше сотрудники Центрального антикоррупционного бюро задержали бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Госслужбы автодорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака. Кроме Новака, задержали предпринимателя из Гданьска и бывшего командира воинской части Сил специального назначения Польши GROM Дариуша Завадку.
- НАБУ совместно с польскими коллегами расследуют действия Новака в 2016—2019 годах. Его подозревают в использовании своего служебного положения и присвоении средств международных организаций, предназначенных на ремонт дорог в Украине. В Польше Новаку грозит до 15 лет лишения свободы.
- 22 июля суд в Польше арестовал на три месяца Новака и его сообщников. 30 июля НАБУ сообщило о подозрении шестому возможному участнику схемы. 4 августа в Польше задержали еще одного предпринимателя.
- Осенью Новака арестовали, а в январе 2021 года украинское Государственное бюро расследований направило в Польшу письменное подозрение Новаку в неисполнении судебного решения.
- 12 апреля суд Варшавы отпустил Новака. Прокуроры заявили о риске срыва дела в целом.