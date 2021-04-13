Дело экс-главы Укравтодора Новака: владельцу «Альткома» сообщили о подозрении в даче взятки

В деле о коррупции бывшего директора Укравтодора Славомира Новака появился новый фигурант. О подозрении в даче взятки сообщили бенефициару группы компаний, которые работают в сфере дорожного хозяйства.

Об этом сообщают пресс-службы Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемый в течение 2017—2019 годов давал взятки Новаку и руководству Укравтодора. Деньги давались как «абонентская плата» за лояльность к компаниям подозреваемого. Известно о даче взяток в $575 тысяч и €70 тысяч.

Новак взамен помогал компаниям подозреваемого продлить сроки действия контракта на работы на участках дороги М-05 Киев — Одесса, которые велись за счет кредита Европейского банка реконструкции и развития (проект панъевропейского коридора). Кроме этого, Новак помог избежать штрафа в более чем €9 миллионов за срыв графика выполнения работ.

Как сообщают «Наши деньги», подозрение вручили владельцу «Альткома» Александру Тисленко.