«Талібан» хоче виступити на Генасамблеї ООН

Ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, попросить надати йому можливість виступити на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у США.

Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, пише Associated Press.

Як виявилось, 15 вересня генсек ООН Антоніу Гутерреш отримав лист від представника «Талібану» Аміра Хана Муттакі з проханням дозволити талібам виступити «на високому рівні».

Також Муттакі заявив, що колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані «скинули» 15 серпня і його «більше не визнають президентом», тому колишні представники Афганістану уже не є чинними дипломатами.

Він повідомив, що таліби вже призначили свого «постійного представника при ООН» Сухайла Шахіна. Таким чином «Талібан» хоче отримати міжнародне визнання та фінансову допомогу на відновлення країни.