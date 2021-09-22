«Талібан» хоче виступити на Генасамблеї ООН

Ісламістський рух «Талібан», який захопив владу в Афганістані, попросить надати йому можливість виступити на Генеральній Асамблеї Організації Об’єднаних Націй у США.
Про це повідомив речник ООН Стефан Дюжаррік, пише Associated Press.
Як виявилось, 15 вересня генсек ООН Антоніу Гутерреш отримав лист від представника «Талібану» Аміра Хана Муттакі з проханням дозволити талібам виступити «на високому рівні».
Також Муттакі заявив, що колишнього президента Афганістану Ашрафа Гані «скинули» 15 серпня і його «більше не визнають президентом», тому колишні представники Афганістану уже не є чинними дипломатами.
Він повідомив, що таліби вже призначили свого «постійного представника при ООН» Сухайла Шахіна. Таким чином «Талібан» хоче отримати міжнародне визнання та фінансову допомогу на відновлення країни.
При цьому таліби перебувають у чорному списку спонсорів тероризму ООН, тому виникає дилема. Утім, видання вказує, що «присутність талібів дала б ООН важелі впливу для створення більш лояльного уряду, який гарантує права людини, особливо для дівчат і жінок».
Чиновники Держдепартаменту США заявили, що їм відомо про запит талібів, однак на розв’язання цього питання потрібен час.
- Новий тимчасовий уряд «Талібану» офіційно розпочав роботу в середу, 8 вересня. На ключових посадах — лідери руху і «Мережі Хаккані», а от жінок, попри обіцянки, там немає. Пізніше бойовики заявили, що жінки не працюватимуть в їхньому уряді, адже «вони повинні народжувати дітей» та вчити їх ісламської етики.
- Раніше таліби говорили, що за їхньої влади афганські жінки «будуть дуже щасливими, зможуть працювати, вчитися і стати членами уряду, якщо продовжать жити за шаріатом». Однак з Афганістану вже надходять повідомлення про вбивства жінок. Багато жінок втекли з країни.
- Зараз в Афганістані жінкам порадили не виходити з дому «з міркувань безпеки», адже таліби не знають, як із ними спілкуватися. Обіцяють, що ця рекомендація є тимчасовою, поки для жінок не створять належну систему безпеки.