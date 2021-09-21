«Талібан» оновив склад тимчасового уряду, призначивши представників етнічних меншин. Жінок серед них досі немає

Ісламістський рух «Талібан» в Афганістані додав до складу свого тимчасового уряду декількох представників етнічних меншин. Але серед них досі немає жінок.

Про це пише The Wall Street Journal.

До цього уряд талібів критикували за те, що він повністю складається з клериків-ісламістів, і серед них немає професійних чиновників. Так само в уряді немає жодної жінки.

«Талібан» вирішив призначити представника хазарейської меншини на посаду заступника міністра охорони здоров’я. Також міністром торгівлі став таджицький бізнесмен із провінції Панджшер, яка до останнього протистояла владі талібів. Двоє інших підприємців стали його заступниками.

«Всі вимоги, необхідні для міжнародного визнання, виконані. Тепер завдання міжнародного співтовариства — співпрацювати з афганцями і визнати нас через дипломатичні канали», — заявив речник руху Забіхула Муджахід.