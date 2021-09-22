Зеленський пообіцяв українській діаспорі у США ввести подвійне громадянство та назвав винятки

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американцями українського походження пообіцяв запровадити подвійне громадянство.

Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми обов’язково реалізуємо ідею подвійного громадянства, зокрема для українців в Америці», — зазначив президент і додав, що така функція працюватиме не для всіх країн.

«Це не можна всім зробити, оскільки деякі українці живуть у тих країнах, які, м’яко кажучи, нам не друзі», — пояснив глава держави.