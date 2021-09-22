Зеленский пообещал украинской диаспоре в США ввести двойное гражданство и назвал исключения

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американцами украинского происхождения пообещал ввести двойное гражданство.

Об этом сообщает Укринформ.

«Мы обязательно реализуем идею двойного гражданства, в частности для украинцев в Америке», — отметил президент и добавил, что такая функция будет работать не для всех стран.

«Это нельзя всем сделать, поскольку некоторые украинцы живут в странах, которые, мягко говоря, нам не друзья», — пояснил глава государства.