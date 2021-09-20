Компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу ефективна для дітей 5—11 років

Компанія Pfizer заявила, що її вакцина від коронавірусу підходить для дітей у віці від 5 до 11 років, і що найближчим часом вона запросить дозвіл США для цієї вікової групи.

Про це йдеться у заяві компанії, яку оприлюднили у понеділок, 20 вересня.

Дітям вводили по 10 мікрограмів з інтервалом у 21 день (доза для дорослих — 30 мікрограм). Після другої дози у дітей у віці від 5 до 11 років рівень антитіл до коронавірусу був таким же високим, як у підлітків. Побічні ефекти аналогічні — біль у місці щеплення, лихоманка або біль у тілі. Це перші результати основного випробування вакцини у віковій групі 5—11 років.

«Ці результати випробувань забезпечують міцну основу для отримання дозволу на нашу вакцину для дітей від 5 до 11 років, і ми плануємо в терміновому порядку подати їх в FDA та інші регулюючі органи», — сказав Альберт Бурла, голова і головний виконавчий директор Pfizer.